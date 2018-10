Rottweil Mehr als nur Streicheln und Füttern

Rottweil. An viele Dinge müsse man denken, wenn man sich ein Haustier zulegen möchte, so die Referentin. Bereits die Wahl, ob Hund, Katze, Kaninchen oder Hamster, sei entscheidend. Denn egal, welches Tier man sich zulege, alle benötigen Aufmerksamkeit und Pflege – manche mehr, manche weniger.

Mit einem Hund beispielsweise müsse man nicht nur mehrmals täglich bei Wind und Wetter Gassi gehen, sondern man müsse auch Erziehungsarbeit leisen. Zudem entstehen Kosten für Futter und Tierarzt. "5000 bis 10 000 Euro können in so einem Hundeleben schon mal zusammenkommen. Bei einer Katze sind es auch zwischen 3000 und 10 000 Euro", so Engesser. Ganz wichtig sei, sich im Vorfeld genau zu erkundigen, welche Rasse in die Familie passt. Erziehungstipps für die Vierbeiner hatte die Tierärztin ebenfalls parat und führte sie auch gleich an ihrem Hund Sancho vor, der alles brav über sich ergehen ließ.

Als Nächstes standen Katzen auf dem Plan. Und obwohl man mit diesen putzigen Tierchen nicht Gassi gehen muss, benötigen sie dennoch eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Wenn die Katzen draußen unterwegs sind, müsse man darauf achten, dass sie parasitenfrei sind. "Ansonsten kann es sein, dass sie die Parasiten auf die Menschen übertragen", so Engesser. Wenn die Katzen nur im Haus gehalten werden gelte es, das Katzenklo zu reinigen. Immer wieder stellte die Referentin Wissensfragen, die die Kinder meist schnell beantworten konnten. Kaninchen möchten nicht gerne allein sein, deswegen biete es sich an, mindestens zwei zu halten. Die Studenten hörten sich all dies sehr interessiert an.