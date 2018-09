Rottweil Mehr als 100 Schüler total heiß

"Die meisten Teilnehmer kamen wie schon die Jahre zuvor vom DHG, gefolgt von AMG und LG. Aber auch von allen anderen Schulen im näheren und weiteren Umfeld gab es fleißige Leseratten", berichte Diana Lange von der Stadtbücherei.

Zur Party im Zimmertheater Rottweil am Friedrichsplatz waren dann alle eingeladen, die mindestens drei Titel gelesen, in ihrem Lesefächer vermerkt und abgestempelt hatten. Gelungene Unterhaltung mit Wortspielereien, kurzen Texten und viel Spaß für ein begeistertes Publikum bot nach der Verleihung der Urkunden der Kleinkünstler Eddy Zoff. Getränke, Kuchen und Knabbereien sowie eine Verlosung rundeten die Abschlussparty am Sonntag ab.