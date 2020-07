Kreis Rottweil Maskenpflicht beim Friseur sorgt für Konflikte

Während sich an einem Schutzschild im Kassenbereich kaum ein Kunde stört, sorgen einige andere Regelungen bei manch einem schnell für Unverständnis und sogar Ärger.

Probleme haben viele Friseure laut der Rottweiler Friseur-Innung mit dem Unmut der Kunden über das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist, dass es keine Zeitschriften mehr gibt, um Wartezeiten zu überbrücken. Es werden aber auch Beschwerden laut, dass keine Getränke wie Kaffee oder Wasser gereicht werden dürfen.

Maskenpflicht gilt auch für Kinder

Momentan ist bei den Friseuren die Nasen-Mund-Bedeckung für alle Kunden, auch für Kinder unter sechs Jahren und Mitarbeiter Pflicht. Kann ein Kunde die Schutzmaske nicht tragen – aus welchem Grund auch immer – muss der Mitarbeiter eine FFP2-Maske mit Visier aufsetzen, zum Beispiel beim Bartschneiden oder Auftragen von Make-up.

Getränke und Zeitschriften können von den Kunden mitgebracht werden. Werden diese nämlich vom Personal und Ladeninhaber bereit gehalten, müssen die Kunden Handschuhe anziehen – und anschließend muss alles desinfiziert werden. Das bedeutet einen hohen zusätzlichen Aufwand zum Einhalten der restlichen Schutz- und Hygieneregeln.

Die Diskussionen mit den Kunden zehren an den Nerven von Angestellten und Ladenbesitzern, heißt es von der Friseur-Innung. Stolz ist man jedoch auf die vielen "kleinen" Kunden, denn die Kinder tragen die Mund-Nasen-Bedeckung ohne Murren. Für sie ist es bereits zur Selbstverständlichkeit geworden.

Betroffene wird des Ladens verwiesen

Wie sieht es aber im Fall einer Befreiung von der Maskenpflicht aus? Dass diese besondere Situation durchaus Zündstoff für Konflikte im Friseursalon liefern kann, berichtet eine unserer Leserinnen, die dem Schwarzwälder Boten ihre Geschichte schildert. Die Frau leidet an Akne, unter der Maske werden die Entzündungen immer schlimmer, sagt sie. Von ihrem Hautarzt hat sie deshalb ein Attest bekommen, auf dem steht, dass das Tragen der Nasen-Mund-Bedeckung für sie aus ärztlichen Gründen unzumutbar ist.

Bei ihrem Besuch im Friseursalon wollte die Inhaberin das allerdings so nicht akzeptieren und forderte die Kundin auf, einen Mundschutz aufzusetzen – obwohl diese ihr Attest vorgezeigt hatte. "Sie meinte, ich sehe nicht so krank aus. Und es ist rücksichtslos den anderen Kunden und Mitarbeitern gegenüber", schildert die Frau. Sie weigerte sich: "Man sieht es mir zwar nicht an, aber warum soll ich mich jedes Mal rechtfertigen, wenn ich ein Attest habe?" Am Ende wurde ihr Haarschnitt schnell zu Ende gebracht und sie des Ladens verwiesen, ohne die restlichen Leistungen bekommen zu haben, schildert sie.

"Das kostet uns sehr viel Zeit und Geld"

Die Inhaberin sieht sich im Recht. "Die Haut war unauffällig, und ich habe es nicht als Grund gesehen, dass die Kundin ohne Maske im Salon sitzt. Sie war zu einer Behandlung da, die zweieinhalb Stunden dauert. Das geht nicht", meint die Inhaberin. Sie fügt hinzu: "Wir sind unheimlich bemüht, seit der Öffnung zum Schutz unserer Mitarbeiter und unserer Kunden die Corona-Regeln einzuhalten. Das kostet uns sehr viel Geld und Zeit."

War die beschriebene Situation ein Missverständnis? Das kann sein. Doch sie zeigt, wie angespannt die Lage manchmal ist – auch wenn man den Friseursalon viel lieber mit Entspannung verbindet.

Die Innungsoberen betonen auf jeden Fall, dass der Schutz der Mitarbeiter und der Kunden ganz klar im Vordergrund steht. "Wir alle waren froh und glücklich, für unsere Kunden da zu sein. Wir Betriebsinhaber haben aber auch eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern. Schon deshalb müssen wir die Vorschriften allesamt einhalten." Es gelte mehr denn je, Rücksicht auf die Mitmenschen zu nehmen.