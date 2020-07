Rottweil Markt und enge Gassen behindern Rettungseinsatz

Absprache mit Marktbeschickern

An den Einsatzort in den engen Gassen der Innenstadt zu kommen, ist gar nicht so einfach, stellten die Feuerwehrleute zum wiederholten Male fest. Zumal am Mittwoch auch noch Wochenmarkt war. Da ist die obere Hauptstraße mit Marktständen, den Auslagen und den Besuchern gut gefüllt.