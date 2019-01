Rottweil Markt ist leergefegt

Das kann sich Rüdiger Gulde, geschäftsführender Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums, nicht so richtig erklären. Aus seiner Sicht seien die Gymnasien im Vergleich zu Grundschulen mit Lehrern nicht schlecht versorgt – entgegen den Zahlen. "Es geht uns noch gut", betont er. Willy Schmidt, Schulleiter der Konrad-Witz-Schule (KWS), erklärt die Zahlen damit, dass sich die Grundschulen stärker verpflichten, keinen Unterricht ausfallen zu lassen.

Grundsätzlich seien zu wenige Lehrer auf dem Markt und zu wenige wollten in ländliche Regionen ziehen. "Die Versorgung ist auf Kante genäht", so Schmidt. Für seine Gemeinschaftsschule gebe es keine mobile Reserve, also verbeamtete Lehrer, die bei Bedarf einspringen.

Eine flächendeckende Reserve gibt es nicht

Das ist bei den Gymnasien anders. "Es gibt eine mobile Reserve im Regierungspräsidium Freiburg, aber es ist unmöglich, eine flächendeckende Versorgung zu garantieren", so Gulde. Falls in einem Fach ein Lehrer ausfalle, wurde früher schriftlich Ersatz beim Regierungspräsidium beantragt. "Mittlerweile gibt es eine digitale Plattform", erläutert Gulde. In diesem Schuljahr haben vor allem Kunstlehrer gefehlt. Über die Reserve habe das Gymnasium einen Ersatz gefunden, sagt Gulde.

Schwieriger als die strukturellen Mängel zu bewältigen seien kurzfristige Ausfälle durch Krankheit. "Diese werden meistens durch Mehrleistung anderer Lehrer kompensiert", erklärt Jochen Schwarz, Schulleiter des Albert-Magnus-Gymnasiums. Es komme auch vor, dass Klassen zusammengelegt werden – "wenn die zulässige Gesamtgröße nicht überschritten wird", so Schwarz. Auch bei der zitierten aktuellen Vollerhebung falle auf, "dass mehr als die Hälfte der Abwesenheiten krankheitsbedingt war", erläutert Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Das ist auch an der KWS so. Wenn Lehrer durch Krankheiten ausfallen, werden auch sogenannte Nichterfüller eingesetzt, also pädagogische Fachkräfte ohne Lehrerausbildung, die an der Schule eingelernt werden. "Das ist aber nicht die Lösung", so Schmidt. Auch auf pensionierte Lehrkräfte werde zurückgegriffen. Die kurzfristigen Krankheitsausfälle führen zu Mehrarbeit.

Dass Teilzeitkollegen aufstocken müssen oder Übestunden aufgebaut werden, sollte die Ausnahme sein, sagt Rüdiger Gulde (Leibniz-Gymnasium). "Der Lehrermarkt ist auch bei Gymnasien leergefegt", so der Schulleiter. Langfristig gehe es nur gut, wenn wieder mehr junge Menschen sich zur Lehrkraft ausbilden lassen. "Das Ende der Fahnenstange ist irgendwann erreicht", sagt er.

Was in Rottweil günstig sei, ist die Konstellation mit drei Gymnasien. Wenn eine Schule einen Mangel zum Beispiel an Sportlehrern habe, könne ein anderes Gymnasium kurzfristig aushelfen, wenn es einen Lehrer übrig hat. Auch mit den beruflichen Schulen werde kooperiert.

Was passiert aber bei Vertretungen? "Wenn möglich, wird der ausfallende Unterricht ersetzt", erklärt Gulde. Das sei aber vor allem bei kurzfristigen Ausfällen schwierig.­ "In den Schränken gibt es aber Aufgabenpools für Bereitschaftslehrer", so Gulde. "Originalunterricht sei dennoch besser", sagt er.