Rottweil Marinepunsch bringt Rekordsumme

Der Punschstand vor dem Alten Rathaus war auch dieses Jahr wieder ein Renner und zog die Besucher wie ein Magnet an. Der Spendenbetrag ist absoluter Rekord, soviel wurde noch nie erwirtschaftet und gespendet. Dies ist vermutlich auch der Anschaffung von zwei Durchlauferhitzern zu verdanken, die es ermöglichen, dass der berühmt-berüchtigte Marinepunsch schneller ausgeschenkt werden kann und für die trinkfreudigen Rottweiler weniger Wartezeit entsteht. Die Soldaten der "Rottweil" spendeten den Gewinn diesmal an fünf Einrichtungen.

An vier soziale Institutionen überreichten Kapitänleutnant Andreas Montag und Oberbürgermeister Ralf Broß jeweils einen Scheck über 5000 Euro. Bedacht wurde in diesem Jahr einmal der "Freundeskreis Wärmestube", für den Dietmar Greuter den Geldbetrag entgegen nahm. Die Spende ist für die Einrichtung einer neuen Küche bestimmt. Über 5000 Euro freute sich auch Isabell Mayer vom Quartiersmanagement Omsdorfer Hang. Gefördert wird damit das Projekt Stadtteilbörse.

Für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, ein Angebot der Malteser, gab es denselben Betrag. Koordinatorin Sigrun Butschek nahm den Scheck entgegen. Ein Teil davon fließt an die Trauergruppe für Kinder "Unter dem Regenbogen", mit dem der Malteser-Hilfsdienst enge Kontakte pflegt. Unterstützt wurde auch die Arbeit des Freundeskreises Rottenmünster, der sich um psychisch Kranke kümmert. 2000 Euro spendete die Besatzung des Marinebootes an den Freundeskreis "Amici dell Aquila". Das Gedenken an das verheerende Erdbeben in der italienischen Partnerstadt steht dabei im Vordergrund.