Rottweil Mann beißt auf Flucht Polizeihund

Der Mann war mit einer 22-Jährigen auf dem Festgelände unterwegs. Da er ein Klappmesser dabei hatte und einen Passanten biss, rief ein Besucher die Polizei. Die Beamten trafen den Mann und seine Begleiterin in der Nähe des Wasserturms an. Da der 28-Jährige zudem noch eine Haftstrafe absitzen muss, nahmen ihn die Polizisten fest. Daraufhin rastete die 22-Jährige aus, griff die Beamten an und beleidigte sie.

Als die Polizisten ihr Handschellen anlegten, wollte sich der 28-Jährige aus dem Staub machen. Dabei hatte er die Rechnung jedoch ohne den Polizeihund gemacht. Das Tier stoppte den Fluchtversuch des Mannes und warf ihn zu Boden. Um sich zu befreien, biss der Mann den Hund und eine hinzukommende Polizistin. Eine weitere Beamtin verletzte er am Unterarm, einen Polizisten an der Hand.

Das renitente Pärchen wurde aufs Revier gebracht. Zuvor wurde ihnen im Krankenhaus Blut abgenommen. Der 28-Jährige sitzt zwischenzeitlich in einer Justizanstalt ein. Die Frau befindet sich in Polizeigewahrsam. Auf sie kommen Strafverfahren wegen Widerstands, Gefangenenbefreiung, Beleidigung und Bedrohung zu.