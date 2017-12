Rottweil "Mando Diao" rocken beim Ferienzauber

Rottweil. Die Idee ist nicht neu, und bei manchem Ferienzauber-Fan standen die schwedischen Kultrocker schon länger auf der Wunschliste weit oben. Zum einen passen sie ziemlich gut ins Kraftwerk. Und zum anderen sind sie gut für knackige Musik und garantieren auf der Bühne eine druckvolle Performance. Dass es 2018 mit Rottweil klappt, ist dennoch nicht zu hoffen gewesen, denn die Band vergibt ihre Termine nicht mit vollen Händen. Die Locations bei der ausverkauften Deutschlandtour in diesem Jahr waren nicht nur in größeren Städten, sondern auch vor größeren Auditorien als es das Kraftwerk bieten kann. Im Februar geht es in den Großstädten weiter. "Umso mehr freuen wir uns, die schwedische Band am 19. Juli 2018 auch auf der Ferienzauber-Bühne im Kraftwerk Rottweil willkommen zu heißen", schreiben die Veranstalter.

Die Fans des Sommerfestivals erwartet "Mando Diao" zu einer spannenden Zeit, nachdem sich Sänger und Gitarrist Gustaf Norén 2015 verabschiedete. Aufhören, sich neu erfinden, einfach weitermachen? Für die Truppe um Björn Dixgård war klar: Weitermachen, ja, aber nach einer Neubesinnung, die das System Band und Musik auf eine neue Basis stellt.

Damit sind vier Ferienzauber-Veranstaltungen im Vorverkauf: Neben "Mando Diao" gibt es Tickets für Tim Bendzko (26. Juli), Wolfgang Ambros (15. August) und "Status Quo" (17. August).