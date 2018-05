Rottweil Manchmal reicht schon die Schadensmeldung auf der Internetseite

Auch größere kommunalpolitische Themen blieben nicht außen vor: die Parkierungssituation, der Ausbau von Radwegeverbindungen, die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts, die Überarbeitung der Tourismuswerbekonzeption, ein kostenloses W-LAN im öffentlichen Bereich und der Hinweis auf den Beitrag der Ortschaften zum gesamtstädtischen Wohl wurden angesprochen. Als Stimmungsbild aus der von CDU-Vorstandsmitglied Carmen Jäger geleiteten Veranstaltung blieb die Feststellung von Bürgermeister Ruf, im Zuge der Bewerbung zur Landesgartenschau seien "die Gruppierungen in der Stadt näher zusammengerückt" und die Quittierung aus dem Teilnehmerkreis, in Rottweil habe sich in den vergangenen Jahren "vieles zum Positiven gewendet".