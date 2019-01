Rottweil "Man muss die Welt nicht verstehen"

Rottweil (hf). "Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden", sagt einer, der mit reduziertem Equipment – Stab, Tuch und Helm –, aber mit umso größerem Sprach-Esprit seine Zuhörer auf eine Reise zu poetischer und politischer Hinterfragung der Welt mitnahm.

Der erste Abend der Reihe "Kabarett in Rottweil", veranstaltet vom Förderverein der Konrad-Witz-Schule, der Künstleragentur Brief & Siegel und dem Kulturamt der Stadt, fand eher in familiärem Rahmen statt, was den Künstler in feiner Weise zu direkterer Einbeziehung und Schaffung einer sehr persönlichen Atmosphäre inspirierte. Sein Ziel, "körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden" zu vermitteln, erreichte er an diesem Abend vollkommen.

An Grenzen stoßen