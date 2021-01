Rottweil "Man hat die Chance, neue Wege zu gehen"

Verändert hat sich durch die Pandemie auch die Kommunikation in der Gemeinde. "Ganz viel läuft jetzt über die Homepage. Aber im Internet erreicht man nicht alle. Alleinstehende Senioren schreiben wir deshalb direkt an", schildert die Pfarrerin.

Anders sind auch die Gottesdienste: mit Mund-Nasen-Schutz, Abstand, ohne gemeinsames Singen. "Dabei ist die kirchliche Musik ein wichtiger Bestandteil des geistlichen Lebens", hebt Waldbaur hervor.

"Zwischen den Lockdowns haben wir versucht, so viel wie möglich aufrechtzuerhalten. Das Bedürfnis war auf jeden Fall da. Die Sommerkonzerte konnten stattfinden und waren alle ausverkauft", erinnert sie sich.

Gibt es für die Kirche positive Erkenntnisse aus der Corona-Zeit – trotz der vielen Einschränkungen und Veränderungen? "Ich erkenne auch Chancen. Man ist gezwungen, neue Wege zu gehen. Man kann die Kreativität spielen lassen. Sonst ist man ja immer ein klein bisschen in seinem Trott und kommt nicht raus. Die Krise gibt Chance, zu hinterfragen. Mein großer Wunsch ist, dass man diese Chance erkennt. Dieses Reflektieren hat was Positives", sagt die Pfarrerin.

Die Entschleunigung dagegen, die in Corona-Zeiten viele wahrnehmen, spürt Waldbaur nicht. "Bei mir kommt sie nicht an. Es sind viele Dinge, die jetzt in der Gemeinde ganz anders organisiert werden müssen. Aber ich freue mich für alle, die diese Entschleunigung spüren", sagt sie.

Am meisten fehlen ihr soziale Kontakte. "Und auch ganz persönlich: Seit Februar lebt meine Tochter in Südkorea. Und es ist ganz komisch. Man hätte gern die Familie in der Nähe", findet sie. "Gleichzeitig ist es wahnsinnig spannend zu hören, wie Südkorea mit der Pandemie umgeht, wie sie das in einem 52-Millionen-Land schaffen."

Waldbaur sagt, sie findet es schade, dass das Thema Maske in Deutschland zu einem Diskussionspunkt geworden ist. "Es tut eigentlich keinem weh und dient dem Schutz der anderen, wen man Maske trägt", meint sie.

Die Solidarität, der Zusammenhalt sind in der Krise ganz besonders wichtig, ist die Pfarrerin überzeugt. "Im Frühling war es schön, zu merken, dass eine Welle der Hilfsbereitschaft da ist, dass eine neue Solidarität entsteht. Die vermisse ich jetzt ein bisschen. Denn wir sind aktuell in einer Phase, in der man es eher ausblenden und negieren möchte. Doch wenn ich tue, als gäbe es nichts, wird es nicht besser", ist sie überzeugt.

Sie wünscht sich sehr, dass die Gesellschaft gestärkt aus der Krise hervorgeht. "Die Demonstrationen finde ich beängstigend. Aber die große Zahl der Menschen hält sich an die Vorschriften", beobachtet Waldbaur.

"2021 bringt uns weitere Erfahrungen. Ich hoffe, dass wir besser lernen, mit der Situation umzugehen." Dabei darf man nicht vergessen: "Der Mensch ist ein soziales Wesen und auf Kontakt angewiesen."