Rottweil Mal mystisch angehaucht, mal humorvoll

Vor vier Jahren veröffentlichte Borchert ihr preisgekröntes Album "FM Biography" und deutete damit einen überraschenden Kurswechsel an. Zuvor changierte die versierte Pianistin gekonnt zwischen Jazz, moderner Klassik und freier Improvisation. Nun verblüffte die Pianistin mit variabler Stimme und tiefgründigen, atmosphärischen Songs, die sich keinem Genre zuordnen lassen. Ihr im Herbst 2017 veröffentlichtes Album "Love or Emptiness" markiert noch deutlicher ihr Interesse an der Verschmelzung von akustischen und elektronischen Klängen. In ihren Solokonzerten vereint Johanna Borchert gekonnt ihre verschiedenen Seiten zu einem größeren Ganzen. Mit großer Kreativität und ohne Restriktionen erkundet sie ausgedehnte, ästhetische Improvisationen, die sie aus minimalistischen Mustern entwickelt und die kunstvoll abgelöst werden von Songs, die den Hörer mal mystisch angehaucht, mal humorvoll in ihren Bann ziehen und berühren.

Borcherts eindringlicher Gesang schwebt häufig durch geheimnisvoll-dunkle Register und changiert dabei zwischen versponnenem und energiegeladenem Ausdruck. Poetische Tiefe, dichte Atmosphäre und nicht zu Letzt Borcherts konzeptionelle Entschlossenheit erinnern an Pop-Querdenkerinnen wie Björk, Kate Bush oder Joni Mitchell in deren Jazz-Phase. Borcherts Musik ist stilistisch nicht zu orten, aber sicher ist eins: Sie ist ein fesselndes Live- Erlebnis.