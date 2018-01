Rottweil (pn). Simone Maiwald, von 2001 bis 2013 Kulturamtsleiterin in Rottweil, dürfte am Donnerstag, 25. Januar, in Heidenheim zur Beigeordneten gewählt werden. Einem Bericht der Heidenheimer Zeitung zufolge hat am gestrigen Donnerstag der einzig verbliebene Mitbewerber, der Steinheimer Bürgermeister Olaf Bernauer, seine Kandidatur zurück gezogen. Ursprünglich waren es sieben Bewerber um die Nachfolge von Bürgermeister Rainer Domberg. Die 57-jährige Maiwald ist seit 2013 Leiterin des Gießener Kulturamtes. Verschiedene Versuche, sich beruflich zu verändern, glückten nicht. Vor knapp einem Jahr kam sie bei der Suche nach einem Leiter des Kulturdezernates in Potsdam in die Runde der letzten Kandidaten. 2011 scheiterte sie knapp mit ihrer Bewerbung als Beigeordnete in Radolfzell. 2003 hatte sie sich als Kulturamtsleiterin in Bonn beworben. Nun wird die Wahl im Heidenheimer Gemeinderat wohl zur Ein-Frau-Show – für Maiwald.