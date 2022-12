1 Von Rottweil nach Mailand: Modedesigner Daniel Del Core hat es mit seinem eigenen Luxuslabel ganz nach oben geschafft Foto: Del Core

Der Name Del Core ist im Süden des Landes natürlich bekannt. Schließlich ist Heinrich Del Core ein beliebter Comedian. Aber in Mailand? London? New York? Ja! Denn sein Sohn Daniel Del Core ist der neue Top-Star der Modewelt. Alle reißen sich um seine Roben. Wir haben den Designer interviewt.















Rottweil - Wenn Comedian Heinrich Del Core in Rottweil in einer Zeitschrift blättert und beispielsweise Amal Clooney, erfolgreiche Anwältin und Frau des Schauspielers George Clooney, auf dem roten Teppich sieht, dann steht da sein Name gleich daneben: Der Designer ihrer atemberaubende Robe heißt nämlich Del Core. Daniel Del Core. Der junge Designer ist der neue Star der Modeszene – und Heinrichs Sohn. Aufgewachsen in Rottweil, jettet Daniel jetzt zwischen seinem Wohnort Mailand und New York, London oder anderen Fashion-Hotspots umher.