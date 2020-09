Rottweil Mahle will 150 Stellen in Rottweil streichen

Für die beiden deutschen Standorte in Gaildorf (Baden-Württemberg) und Freiberg (Sachsen) sieht der Konzern keine Perspektive für eine wirtschaftliche und nachhaltige Aufstellung im Wettbewerbsumfeld, weshalb eine Schließung unumgänglich werde. An weiteren Standorten in Deutschland und Europa werde es zu Personalanpassungen kommen. Neben der Konzernzentrale in Stuttgart seien von den geplanten Anpassungen unter anderem die deutschen Produktionsstandorte in Mühlacker/Vaihingen, Neustadt, Rottweil sowie St. Michael in Österreich betroffen.