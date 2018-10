Rottweil Mahle-Werk bleibt wichtig

Was bedeuten die Entwicklungen in der Branche (E-Mobilität, Fahrverbote) und die Fahrverbote für das Mahle-Werk in Rottweil, in dem ja vor allem Kolben für Verbrennungsmotoren hergestellt werden?

Es gilt, einen Antriebsmix zu entwickeln, der nachhaltig in die Klimaziele einzahlt. Die Elektromobilität wird einen wichtigen Beitrag leisten, jedoch nicht als Einzellösung. Verbrennungsmotoren werden im globalen Antriebsmix für Pkw und Nutzfahrzeuge weiterhin eine tragende Rolle spielen. Daher bleibt Mahle neben seinem Engagement für die Elektromobilität auch eine treibende Kraft bei der Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors und seiner Komponenten. Aufgrund des auch perspektivisch guten Produktmix wird das Werk Rottweil daher auch in Zukunft ein wichtiger Standort für Mahle bleiben.

Welche Zukunftschance hat das Werk in Rottweil angesichts dieser disruptiven Entwicklungen?