Rottweil Mahle rechnet wegen Coronavirus mit Kurzarbeit

Demnach verzeichnet Mahle erste regionale Störungen in den Lieferketten und vereinzelt in den Geschäftsprozessen. "Wir gehen davon aus, dass die Werksschließungen einiger Kunden zu Kurzarbeit führen werden, auch in Rottweil", so Ruben Danisch, Konzernsprecher in Stuttgart, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Die Belegschaft sei weltweit unmittelbar nach Bekanntwerden der Corona-Problematik über die Situation informiert worden. Es sei über die Risiken aufgeklärt worden, zudem seien Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen erläutert worden. "Wir beobachten die weitere Entwicklung einschließlich der Empfehlungen der WHO sowie der Behörden in den betroffenen Ländern sehr genau und informieren unsere Beschäftigten bei Veränderungen fortlaufend", so der Sprecher. Grundlage der aktuellen Regelungen seien die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. So gilt bei Mahle derzeit ein grundsätzliches Reiseverbot, dringliche Ausnahmen unterliegen einem gesonderten Freigabeprozess. Außerdem würden die Mitarbeiter wo immer möglich zum Arbeiten im Home Office ermuntert. Meetings würden "primär ohne physische Präsenz" abgehalten. Sollte es doch zu persönlichen Meetings kommen, gebe es klar definierte Regelungen, die einzuhalten seien.