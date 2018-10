Rottweil Magie und jede Menge Spaß

Rottweil. Bereits kurz nach der Eröffnung bildeten sich an manchen Spielstationen Warteschlangen und viele kleine Gäste konnten es gar nicht erwarten, bis sie an die Reihe kamen. Hüpfburg, Segwayparcours, aber auch Kinderschminken waren sehr beliebte Angebote. Aber auch die Bastel- und Kreativangebote wie Kneten und Armbänder basteln kamen sehr gut an.

Auf sehr großes Interesse stießen vor allem die ferngesteuerten Rennautos des RC-Car-Clubs aus Neufra. Nicht nur die Sprösslinge steuerten die Wagen via Fernbedienung über die Rennstrecke, sondern auch so mancher Papa bekam leuchtende Augen, als er die Autos sah.

Wem bei den verschiedenen Spielstationen die Wartezeit zu lang war, der konnte es sich in der Stadthalle auf einem der bunten Sitzsäcke bequem machen und sich bei Popcorn und Fanta das Bühnenprogramm anschauen. Ein Zauberer zauberte nicht nur Kaninchen aus dem Hut, sondern überraschte auch mit zahlreichen anderen magischen Tricks, so dass die großen und kleinen Zuschauer aus dem Staunen gar nicht mehr herauskamen. Patrick Bäurer präsentierte mit seinem Fußball allerlei Tricks und lud ein, das Gezeigte vor der Halle gleich selbst auszuprobieren. Die Tanzschule Herzig wartete mit einigen Tanzeinlagen auf.