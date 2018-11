Ein Probenwochenende der Rottweiler Mädchenkantorei Ruhe Christi fand jetzt im Feriendorf Eckenhof in Schramberg-Sulgen statt. Ziel der Probenfreizeit mit dem Konzertchor und dem Nachwuchschor war, sich als Gruppe zusammenzufinden und unter der Leitung von Regionalkantor Wolfgang Weis und Stimmbildnerin Hildegard Fendt für die bevorstehenden Auftritte zu proben. Der A-Chor probte unter anderem für den Auftritt mit dem Münsterchor am Sonntag, 25. November, ab 17 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster. Unter dem Titel "Die allerbeste Zeit" werden zwei Meisterwerke des Barocks, Johann Sebastian Bachs "Actus tragicus" und Antonio Vivaldis "Gloria", vorgetragen. Die Sängerinnen der Mädchenkantorei verstärken dabei den Münsterchor. Gemeinsam probten Konzertchor und Nachwuchschor (B-Chor) für ein weiteres "Highlight der Chormusik", das am ersten Adventswochenende während des Weihnachtsmarktes in der Klosteranlage Rottenmünster in Rottweil in der Klosterkirche stattfindet. Beginn ist am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Foto: Mädchenkantorei