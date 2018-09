Rottweil Lizenzgebühren für Test-Turm ein Ärgernis?

Sie treffen wohl jeden, der das stilisierte Turm-Logo für eigene Produkte, und seien sie noch so klein, verwendet. Lizenzgebühren. In der Regel betragen diese nach vorliegenden Informationen zwischen fünf und zehn Prozent des Umsatzes. Ein Thema in der Stadt, da etliche Gewerbetreibende das Logo des Testturms für eigene Geschäftszwecke verwenden. Öffentlich äußern mögen sich die wenigsten. Gleich gar nicht mit Kritik an Thyssen-Krupp.

Außer einem: Den Anstoß zu einer Diskussion liefert der Weinhändler Michael Grimm mit einem offenen Brief an TKE. Anlass ist, dass Thyssen-Krupp Elevator von dem Önologen eine Lizenzgebühr verlangte für ein Etikett, auf dem unter anderem der Testturm in stilisierter Form abgebildet ist. Grimm lehnte dankend ab und entschied sich, den Testturm vom Etikett zu tilgen. Anstatt eines stilisierten Turms ist ein roter Balken mit dem Hinweis "zensiert" zu sehen.

Der Kerngedanke von Michael Grimm: "Wir lieben unseren Turm und identifizieren uns mit ihm und Ihnen (TKE). Warum nicht einen Freibetrag in Höhe X Euro festsetzen, unter welchem Sie auf eine Gebühr verzichten. Sie reduzieren Ihren Aufwand und lassen den paar Rottweiler Händlern, Handwerkern und Künstlern ihre paar Euro, die diese dank dem Turm vielleicht mehr machen. Hat Sie unsere Verwaltung nicht darum gebeten? Schade."