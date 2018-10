Rottweil Literatur austauschen und schmökern

Rottweil-Zepfenhan. Cordwood – was ist das denn? Diese Frage wurde den Besuchern bei der feierlichen Einweihung des Bücherhäusles in Zepfenhan beantwortet. So wird nämlich die Bautechnik bezeichnet, mit der Lothar Rees, zusammen mit fleißigen Helfern, dieses neue Schmuckstück in der Zepfenhaner Ortsmitte beim Brunnen errichtet hat.