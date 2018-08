Rottweil Literarisches Leben in der Stadt blüht jetzt auf

Rottweil. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit zieht es viele Leseratten wieder an die Bücherregale. Doch was soll man lesen? Wie bringt man Kinder und Jugendliche spielerisch zur Literatur? Welche Autorinnen und Autoren gilt es neu zu entdecken? Diese und andere Fragen lassen sich einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge bei vielfältigen Veranstaltungen für alle Altersgruppen beantworten.

Wie immer im Herbst lebt und arbeitet ein Stadtschreiber für drei Monate in Rottweil. Der diesjährige Stipendiat Thomas Perle wird am 13. September im Konvikt willkommen geheißen, stellt sich in einer ersten Lesung noch im September im Unteren Bohrhaus vor und ist dann im November bei der schon traditionellen Stadtschreiberlesung im Schwarzen Lamm zu hören.

Im Dezember bringt Thomas Perle seine Regiearbeit "Vita & Virginia" ins Zimmertheater. Die "Offene Jugendschreibwerkstatt der Volksbank" des Stadtschreibers findet wie üblich im Konvikt statt, die Texte werden bei der Verabschiedung am 13. Dezember im Zimmertheater präsentiert.