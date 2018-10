Rottweil Lions Club sorgt für Unterstützung der Waldorfschule

Sänger Mailo und die mehr als 20 Musiker zeigten ihr Können im voll besetzten Jugendstilsaal und zogen die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm aus Swing, Latin, Funk und Rock in ihren Bann. Sowohl klassische Stücken (Count Basie) als auch moderne Songs unter anderem von Robbie Williams waren im Programm vertreten.

Das 2011 als Big Band Formation der Bosch-Gruppe (am Standort Reutlingen) gegründete Orchester konnte sich durch zahlreiche Auftritte in Süddeutschland einen Namen machen. Geleitet wird die Bigband von dem aus Rottweil stammenden renommierten Jazz-Saxofonisten und Landesjazzpreisträger Magnus Mehl. Das Rahmenprogramm wurde von der Freien Waldorfschule Rottweil gestaltet. So gab es eine Ausstellung mit Schülerarbeiten aus dem Kunst- und Werkunterricht und eine Präsentation der Schüler mit musikalischen Beiträgen, die vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurden.

Für das leibliche Wohl hatte der Förderverein der Schule gesorgt. Der hohen Publikumsresonanz und den Beiträgen einer Reihe von Sponsoren ist es zu verdanken, dass die Arbeit der Waldorf-Schule mit einem namhaften Betrag unterstützt werden konnte.