Rottweil Linke kritisieren steigende Schul-Mensapreise

In sechs Thesen äußern sich die Linken in ihrer Stellungnahme zum Schulmensabetrieb in Rottweil. Den Mitgliedern des Ausschusses ist das Schreiben bereits länger bekannt. In der Sitzung am Mittwochabend war auch darauf Bezug genommen worden. Die Mensa für die Gymnasien und die Realschule, heißt es in dem Schreiben, sei in Rottweil aufgrund staatlicher Zuschüsse (für das Gebäude) 2008 entstanden.

Die marktwirtschaftliche Lösung – Betrieb durch private Unternehmen – sei von vornherein konterkariert worden, indem eine – notwendige – europaweite Ausschreibung so gestaltet worden sei, dass sie auf einen ortsansässigen Interessenten gepasst habe. Der habe dann auch wenig überraschend den Zuschlag bekommen. Nach weiteren Ausschreibungen betreibe inzwischen ein Unternehmen aus Donaueschingen die Mensa und alle weiteren Mittagstische an Rottweiler Schulen.

Preise um 20 Prozent erhöht