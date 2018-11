Rottweil Licht als Symbol für Glauben

Rottweil-Göllsdorf. In Göllsdorf gibt es viele Möglichkeiten, sich in die Kirchengemeinde einzubringen, betont Gemeindereferentin Karin Baumann. In der Gemeinde gebe es drei Grunddienste: die Verkündigung (Katechese, Bibelkreise), Lithurgie (Feiern) und den Dienst am Nächsten.