Rottweil Leuchtende Beispiele

"Das Wunder von Mals" am 19. Dezember hat nichts mit dem Weihnachtswunder zu tun, sondern zeigt "Wie ein Dorf der Agrarindustrie die Stirn bietet", so der Untertitel. Ein von unbeugsamen Vinschgern bewohntes Dorf in Südtirol kämpft mit einem Feuerwerk der Ideen gegen eine Übermacht aus Bauernbund, Landesregierung und Chemieindustrie. Mals im Obervinschgau soll die erste pestizidfreie Gemeinde Europas werden. Der neue Agenda-Kino-Programm-Flyer liegt an vielen Stellen in und um Rottweil aus. Zudem kann er über die Internetseite der Lokalen Agenda geladen werden.