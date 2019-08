Rottweil Letzte Videothek muss schließen

Doch die Rechnung ging auf. Von Anfang an setzte Schelle auf DVDs, die Stück für Stück die VHS-Kassetten ablösten, später dann auf Blu-Ray-Discs. Er kaufte auch Filme von privat an und erweiterte das Sortiment stetig. Das Geschäft boomte. "Die Blockbuster gingen am besten über die Ladentheke", meint Schelle. Es lief so gut, dass er drei Jahre später eine Filiale in Sulz eröffnete. Und er bildete sogar eine junge Frau bei sich aus. "Ich musste bei der IHK ganz schön kämpfen, dass die Ausbildung anerkannt wird."

2013 übernahm er die Rottweiler Videothek in der Schramberger Straße und schloss die Zweigfiliale in Sulz. Er habe viel Geld in die Renovierung gesteckt und ein ziemlich heruntergewirtschaftetes Geschäft gerettet, erinnert sich der Filmexperte an die Anfänge in Rottweil.

Der Kampf gegen das Internet ist verloren

Drei Jahre später musste Schelle weichen – die Eigentümer hatten das Gebäude an die Stadt verkauft. Der gelernte Einzelhandelskaufmann entschied sich, den früheren Durchgang im Rottweiler Bahnhofsgebäude zur Videothek umzubauen und den Bahnhofsshop, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren brach lag, wiederzubeleben. Vor eineinhalb Jahren kam der erste Paukenschlag: Stephan Schelle schloss seine Videothek in Oberndorf. Der Grund war vor allem, dass er kein Personal fand. Er hätte gleichzeitig hinter den Tresen zweier Filialen stehen müssen. Fortan war Rottweil der Hauptsitz und die letzte verbleibende Filiale. Doch auch da wurde die Personalsuche zum Problem. "Die Arbeitszeiten sind nicht besonders attraktiv. Wir haben bis spätabends und auch samstags geöffnet."

Hinzu komme, dass das Internet und Streaming-Dienste den Videotheken das Wasser abgraben. "Lange konnten wir uns mit guter Beratung der Kunden wehren", meint Schelle. Mittlerweile sei es jedoch so, dass der Käufer ein möglichst großes Angebot fordere und dabei so wenig wie möglich zahlen wolle.

Deshalb sei es nun Zeit, die Notbremse zu ziehen, auch wenn er den Umsatzeinbruch mit der Lottoscheinannahme und dem Paketdienst größtenteils auffangen konnte. "Das reicht jetzt nicht mehr." Bei aller emotionaler Bindung: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Im DVD-Bereich betrage der Umsatz 40 Prozent weniger als vor zehn Jahren.

Nach 19 Jahren zwischen Spielen und Filmen werde es Zeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, sagt der Inhaber, der sich beruflich umorientieren muss, und wirft einen letzten wehmütigen Blick auf die Regale, die in gut einer Woche geräumt sein müssen.