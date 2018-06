Rottweil Letzte Handgriffe fürs Volksfest

Damit zur Eröffnung am Freitag alles an seinem Platz ist, müssen die Schausteller aber noch gehörig die Ärmel hochkrempeln. "Das ist schon ein Kraftakt", sagt Cornelia Ruoff. Noch am Sonntag waren Autoscooter und Co. nämlich noch auf dem Nürtinger Maimarkt im Einsatz. Innerhalb von 24 Stunden mussten die Buden und Fahrgeschäfte abgebaut und nach Rottweil transportiert werden. Mittwochvormittag standen die meisten Attraktionen bereits. Wenn der TÜV am Donnerstag das Ok gibt, steht der Eröffnung des Rummels am Freitag nichts mehr im Wege. Der Rummel findet von Freitag, 15. Juni, bis Sonntag 24. Juni, statt und ist von Montag bis Freitag von 14 bis 23 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Das beiden Feuerwerke werden jeweils freitags bei Anbruch der Dunkelheit gezündet und musikalisch untermalt.