Die Zepfenhaner Musikkapelle stellte sich beim Verbandsmusikfest in Singen den Wertungsrichtern in der Kategorie 4 (Oberstufe). Nach einer kurzen Einspielphase ging es in den Bürgersaal des Rathauses, wo neben den drei Wertungsrichtern viele bekannte Gesichter gespannt auf den Vortrag der Kapelle warteten. Unter der Leitung Thomas Brolde wussten die Musiker mit "Appalachian Overture" und "New York Overture" mehr als zu überzeugen. Nachdem man den Samstag in Singen bei Platzkonzerten verbracht hatte, ging es dann mit dem Bus in Richtung Heimat. Grenzenlos war der Jubel, als der Vorsitzende Michael Jäger verkündete, dass die Leistung mit der Bestnote "Ausgezeichnet" bewertet worden war. In Zepfenhan ging es mit Marschmusik durchs Dorf, wo zahlreiche Bürger am Rathaus ihre Glückwüsche zum Ausdruck brachten. Foto: Jäger