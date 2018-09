Rottweil Leider regnet es nicht nur Sternschnuppen

Bei der abendlichen Bad-Taste-Disco, bei der sich jede Gruppe zwei Lieder wünschen konnte, war zeitweise brodelnde Stimmung angesagt. Da alle Kinder die Fahrräder dabei hatten, wurde der Montag dazu genutzt, mit dem Fahrrad die Gegend um Jechtingen, Sasbach und den Rhein entlang zu erkunden.

Nachmittags stand die Teilnahme an der Purzelbaumaktion des Schwäbischen Turnerbundes auf dem Programm. Insgesamt kamen die Kinder auf 5708, die Betreuer auf 1003 Purzelbäume, was zusammen rund 7,7 Kilometer ergibt. Am Abend gab es dann das Spiel "Wissen macht ahh". Die Präsentation dieser Versuche erfolgte durch drei wissenschaftlich ausgebildete Betreuerinnen.

Am Dienstag, dem schönsten Tag der Woche, ging es dann rund acht Kilometer mit dem Fahrrad an den Baggersee in Wyhl, wo sich die Kinder so richtig austoben konnten. Der Abend wurde mit lustigen Spielen und Gesprächen am Lagerfeuer verbracht. Fürs Tauschspiel mussten die Kinder am nächsten Tag nach Jechtingen oder Sasbach. Die am Abend geplante Nachtwanderung auf den Haberberg fiel dem Regen zum Opfer. Alternativ war jedoch zu später Stunde ein Geländespiel im Dunkeln mit Taschenlampen möglich, was mancher Gruppe große Schwierigkeiten bereitete.

Der Donnerstag stand unter dem Motto "Weltall". Morgens bekamen die Gruppen Aufgaben zugewiesen, musste etwa aus einem Boot, einem Besen, einer Tonne oder einem Fahrrad ein Gefährt bauen, mit dem man umweltfreudlich im Weltall umherfahren kann.

Unerwartet musste das Lagergericht wegen der Mädchen und Jungen, die die Lagerfahne bewachen sollten, zusammentreten. Der geplante Sporttag fiel dann ins Wasser. Bei Gesellschaftsspielen ging dieser Tag trotzdem schnell vorbei. Der letzte Tag klang mit Spielen aus. Die Woche selbst verging wie im Flug. Zum Gelingen des Zeltlagers trugen die Speisen des Küchenteams bei. Wegen des starken Regens am Freitag verzögerte sich der Abbau am Abreisetag etwas. Gegen Abend kamen dann alle Kinder wohlbehalten und schwärmend in Göllsdorf an.