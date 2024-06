1 Die Unfallstelle – hier wurde die Leiche auf dem Rücksitz gefunden. Foto: dpa/Förster

Nach einem Unfall macht die Polizei auf der Rückbank eines Autos eine grausige Entdeckung: Dort liegt die Leiche einer Frau. Der Ehemann wird verdächtigt. Nun wissen die Ermittler etwas mehr dazu.









Bei den Ermittlungen zum mysteriösen Leichenfund auf dem Rücksitz eines Unfallwagens ist die Polizei einen Schritt weitergekommen. Die tot aufgefundene Frau sei erstochen worden und an ihrem hohen Blutverlust gestorben, sagte ein Sprecher der Rottweiler Staatsanwaltschaft am Freitag nach der Obduktion der Leiche. Ihr getrennt lebender Ehemann soll das Auto über die A81 gesteuert haben, als er mit hoher Geschwindigkeit im Kreis Rottweil von der Straße abkam und in die Mittelleitplanke prallte. Auf der Rückbank hatten Beamte dann die grausige Entdeckung gemacht: die tote Ehefrau des Fahrers. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte bereits über die Obduktion berichtet.