Rottweil Lehrhof: Ärger über Vorgehen von Stadt

Ähnlich sieht das auch Schäfer Walter Hall. Sein Sohn Roland beweidet die Wiesen um den Lehrhof mit seinen Schafen. Der Hang liegt quasi vor der Stalltür. "Wenn wir das verlieren, wäre das schlecht. Wir können keine Wucherpreise zahlen", sagt Hall am Telefon. Er beobachte das Schachern um den Lehrhof schon eine ganze Weile. Ein Kaufinteressent, der wohl mittlerweile wieder abgesprungen ist, habe ihm die Wiesen im Vorfeld angeboten. "Die wollen alle die Katze nicht so richtig aus dem Sack lassen", meint der Schäfer, der bereits Weideflächen wegen eines Hofverkaufs verloren hat. Im Fall des Verkaufs des Lehrhofs an Familie Scheidel befürchtet er eine ähnliche Entwicklung.

Auch Hausens Ortsvorsteher Herbert Sauter hat die Bürgerfragestunde vom Montag zugesetzt. Im Gespräch möchte er nochmals Stellung beziehen. Seit Langem bestehe in Hausen der Wunsch, das gastronomische Angebot zu verbessern. "Daher habe ich die Idee von Herrn Scheidel, den Lehrhof zu erwerben und dort unter anderem eine Wandergastronomie zu betreiben, gerne unterstützt." In der Sitzung am 29. April habe der Ortschaftsrat das Konzept in der vorgestellten Größenordnung abgelehnt und die Verwaltung beauftragt, mit dem Investor unter Berücksichtigung der Bedenken des Ortschaftsrats über eine deutliche Reduzierung des Konzepts zu verhandeln. "Ich bedauere, dass ich diese Beschlusslage am Montag in der öffentlichen Sitzung mit Verweis auf die Gemeindeordnung nicht bekannt gegeben habe, obwohl dies zulässig gewesen wäre", betont Sauter. Bevor eine weitere Beratung im Hausener Ortschaftsrat stattfindet – und das wird erst in neuer Zusammensetzung sein – soll das Konzept des Investors in einer Bürgerversammlung vorgestellt und diskutiert werden. "Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass Umwelt- und Naturschutz im weiteren Verfahren besonders berücksichtigt werden. Ich lade die Hausener Bürger dazu ein, gemeinsam in aller Offenheit, eine faire Diskussion zu führen."

Das Landratsamt hat auf Nachfrage unsere Zeitung gestern nochmals bestätigt, dass es einem Verkauf des Lehrhofs an einen Nicht-Landwirt nicht zustimmen wird. Ein Bebauungsplan ist für den Investor damit zwingend notwendig.