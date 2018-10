Rottweil Lehrer-Stipendium in Prüfung

Kreis Rottweil. Die Lehrerversorgung in manchen Schularten vor allem im ländlichen Raum lässt zu wünschen übrig. Der Pflichtunterricht, das ergeben Rückmeldungen von Eltern an unsere Zeitung, kann nicht immer und nicht überall aufrecht erhalten werden. Dabei ist ein Problem, dass bislang lediglich stichprobenartig erhoben wurde, wie hoch der Unterrichtsausfall an den Schulen im Land ist. Für den Kreis Rottweil etwa gibt es keine Datenbasis. Das will das Kultusministerium in Stuttgart ändern.

Auf Anfrage unserer Zeitung hin, erläutert ein Sprecher: "Seit diesem Jahr führt das Kultusministerium Vollerhebungen der Unterrichtsversorgung mit Auswertungen bis zur Ebene der Schulamtsbezirke durch. Diese finden künftig regelmäßiger statt. Mit der Vollerhebung der Unterrichtsversorgung, die ab kommenden November auch landkreisscharf ausgewertet wird, wird sich die Datenlage deutlich verbessern." Im Rahmen der Erhebungen zur Unterrichtssituation seien bisher einzelne Stichwochen betrachtet worden. Eine Aussage zur Situation im ganzen Schuljahr sei daraus nicht ableitbar.

Das von Susanne Eisenmann (CDU) geleitete Ministerium will sich für eine Stärkung des ländlichen Raums einsetzen. Um möglichst frühzeitig Lehrkräfte im Ländlichen Raum gewinnen zu können, schreibe die Kultusverwaltung seit 2016 bereits im Dezember Stellen für diese Regionen aus. Die Vorteile und die Attraktivität des ländlichen Raums sollen den Lehramtsbewerbern stärker deutlich gemacht werden. "Hierzu wurde eine Vernetzung der Seminare der Lehrerausbildung mit den Kommunen angeregt. Alle Beteiligten sollten gemeinsam zur Hebung der Attraktivität des ländlichen Raumes – wie etwa den hohen Freizeitwert und die hohe Lebensqualität – beitragen." In dieser Hinsicht arbeite die von Eisenmann initiierte Vor-Ort-Arbeitsgruppe "Allianz der Schulleitungen im Landkreis Waldshut".