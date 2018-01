Rottweil Lego-Turm und Sonnen-Bier

Heike Maier von "terra como" aus Schramberg zeigt und fertigt am Stand humorvolle Objekte mit Schwarzwaldmotiven aus Keramik. Der Geschichts- und Kulturverein Herrenzimmern informiert über seine Aktivitäten und schenkt "Sonnen-Bier" aus. Und wie jedes Jahr gehört auch die Einstimmung auf die schwäbisch-alemannische Fasnet mit zum Programm. Der Messestand des Landkreises Rottweil ist in den Auftritt der Schwarzwald Tourismus GmbH eingebunden und befindet sich in Halle 6. Am Stand C44 können sich Gäste täglich von 10 bis 18 Uhr über alles Sehens- und Wissenswerte im Landkreis informieren.