Rottweil Lego-Tüftler retten den CMT-Auftakt

Simone Strasser machte sich fieberhaft auf die Suche nach Hilfe und telefonierte sich die Finger wund – bis sie schließlich auf den Verein "Schwabenstein 2x4" in Stuttgart stieß. Dessen Mitglieder sind Profis in Sachen Lego – und einige von ihnen erklärten sich tatsächlich bereit, spontan auf der Messe vorbeizukommen. "Sie haben es geschafft und den Turm rechtzeitig wieder zusammengebaut", freut sich Strasser über die Hilfe. Über die Rettungsaktion hat der Verein inzwischen auch auf seiner Facebook-Seite berichtet – und viel Lob dafür bekommen.

Das knapp zwei Meter hohe Testturm-Modell besteht aus rund 17.500 Teilen, ist rund 40 Kilo schwer und wurde vor drei Jahren anlässlich eines verkaufsoffenen Sonntags im "Jahr der Türme" in Rottweil von Rene Hoffmeister erbaut. Seither zieht der Lego-Turm auch bei der CMT die Blicke auf sich – und das dank der "Schwabenstein"-Unterstützung auch in diesem Jahr. Der Stand des Landkreises Rottweil hat die Nummer C44 und befindet sich in Halle 6.