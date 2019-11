Rottweil Lebensretterin erhält Brief nach Stammzellen-Spende

Marie Hak hat tatsächlich rund zwei Jahre nach ihrer Typisierung – Auslöser war damals die Erkrankung des jungen Rottweilers Pius Keller, für den eine große Aktion im Kraftwerk stattfand – einen Anruf von der DKMS erhalten: "Sie sagten, ich käme womöglich für einen Patienten als Spenderin in Frage und wollten wissen, ob ich weiterhin zur Spende bereit sei." Darüber musste sie keine Sekunde nachdenken. Sie wollte natürlich helfen.

Lebensrettende Zellen aus Blut herausgefiltert

Nach verschiedenen Voruntersuchungen beim Hausarzt und einer Untersuchung in der Klinik stand fest: Sie kann ein Leben retten. Dann ging alles recht schnell. Eine Woche vor dem Termin für die Stammzellenspende musste sie sich etwas spritzen, das das Wachstum der Zellen anregt. "Aber das ist alles kein Problem, die Hausärzte sind da auch sehr hilfsbereit und zeigen einem alles", sagt sie.

In 80 Prozent aller Fälle ist es möglich, die lebensrettenden Zellen aus dem Blut herauszufiltern, und so war es auch bei ihr. In der Klinik wurde sie morgens, ähnlich wie bei einer Dialyse, "angestöpselt", und die Zellen wurden aus ihrem Blut herausgefiltert. "Das ist nichts, wovor man große Angst haben muss", sagt die 25-Jährige. "Ich habe immer nur an den Empfänger gedacht und daran, wie schlecht es ihm gehen muss und was er schon alles durchmachen musste." Und Marie Hak hoffte inständig, dass die Zellenübertragung auch wirklich klappt.

Langer Brief überwältigt Lebensretterin

In den Monaten danach erhielt sie über die DKMS regelmäßig Updates über das Befinden ihres Empfängers – natürlich anonymisiert. "Es wurde gesagt dass es ihm ›den Umständen entsprechend‹ gut geht, aber am Anfang war alles noch recht verhalten formuliert." Was ihre Spende tatsächlich bedeutet hat, erfuhr sie jetzt, zwei Jahre später. Der Empfänger nutzte die Möglichkeit, mit seiner Spenderin über die DKMS anonymisiert Kontakt aufzunehmen und schrieb Marie einen sehr langen Brief. "Das zu lesen war einfach überwältigend", sagt die 25-Jährige. Und man merkt, dass es noch immer recht unwirklich für sie ist, tatsächlich ein Leben gerettet zu haben. "Ich glaube, das checke ich erst so richtig, wenn ich den Empfänger kennenlerne." Das möchte sie, sofern derjenige das auch will, nämlich auf jeden Fall.

Jetzt drückt sie, wie viele andere Menschen aus Rottweil und Umgebung, der 13-jährigen Svenja die Daumen. "Ich kann nur alle dazu animieren, zur Registrierungsaktion zu kommen, und wünsche Svenja alles, alles Gute."