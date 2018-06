Rottweil Lebensfreude und Erotik

Rottweil. "Brasilien, Brasilien!!" heißt es am Sonntag, wenn Elisa Goritzki mit ihrer Grupo Patuscada, angereist aus Salvador de Bahia, den brasilianischen Musikstil "Choro" und viel eigene Musik mit nach Rottweil bringt. Es klingt wie ein Klischee, doch selbst ein seriöses Standardwerk über den "Brazilian Sound" eröffnet damit, wie "überall in Brasilien auf Musik zu treffen" sei: Im Café, wenn ein alter Mann einen komplizierten Rhythmus auf den Tisch klopft, an den Straßen und in den Bars, wenn eine Gitarre von Hand zu Hand wandert und jeder die Lieder kennt, die bis tief in die Nacht gespielt werden.

Der Samba hat global Karriere gemacht, sein Einfluss reicht nicht nur in den Popularbereich, sondern auch tief und breit in den Jazz hinein, von Dizzy Gillespie bis Miles Davis oder Herbie Hancock. Samba ist der Inbegriff der Lebensfreude und latenten Erotik brasilianischer Musik.

All dies lebt in der Musik der Grupo Patuscada, die mit dem Choro auf einen noch etwas älteren Instrumentalstil zurückgreift. Charakteristisch sind ein hohes Tempo, eine Melodie- und Rhythmusstruktur, die auf Sechzehnteln beruht, sambatypisch phrasiert, also leicht verwischt mit dem "gewissen Etwas". Prägend ist auch das Instrumentarium: die siebensaitige Gitarre als Bassfundament, die hochtönige Cavaquinho, einer Ukulele gleich, sowie die Flöte als Melodieinstrument. Und natürlich die Percussão, die pulsierende und klingende Perkussion. Patuscada huldigt zwei Großmeistern des Choro: Pixinguinha und Bandolim – und schreibt mit Eigenkompositionen die Choro-Tradition in die Gegenwart fort.