Rottweil Lebensfreude trifft Melancholie

Rottweil. Es war eine neue Erfahrung für das Publikum des Klassikfestivals Sommersprossen. Die vier Musiker spielten aufeinander abgestimmt in wechselnden Dialogen souverän unprätenzios mit Leichtigkeit und präzisen Rhythmen. Kompositionen großer Choro-Komponisten wechseln mit eigenen Kompositionsarrangements dieses brasilianischen Musikstils, der vor dem bekannteren "Samba"-Stil entstanden ist.

Nicht nur ein Hör-, sondern auch ein optischer Genuss war es, wie die einzelnen Musiker ihre Instrumente ausloteten und den zahlreichen Besuchern nahebrachten. Extreme Tempi und Rhythmen, aber auch Retardierungen und Soli schufen Spannungsbögen, die den besonderen Charakter brasilianischer Musik wahrnehmbar machten. In "Lamentos" des Choro-Komponisten Pixinguinha überlagerte spielerische Leichtigkeit die extrem hohen Tempi.

In der Eigenkomposition des Gitarristen Rocho – "Cheio de Pra Que Isso" – überwogen Improvisation und Ornamentik, ein Spielen mit Variationen vor allem für das Melodie-Instrument, die Flöte – von Elisa Goritzki eindrücklich umgesetzt –, während Dudu Reis (Cavaquinho), Reinaldo Boaventura (Pandeira) und Rocho (Siebensaitige Gitarre) den Spannungsbogen spielerisch rhythmisch-elegant durchhielten. Erstaunliche klangliche und rhythmische Vielfalt holte Reinaldo Boaventura (Percussion) aus seiner kleinen, mit Leder bespannten Pandeiro heraus. Viele der nur so vor Lebensfreude sprühenden Stücke enthielten durchaus auch melancholische Züge. Diese wurden in den Kompositionen des zweiten großen Choro-Komponisten Jacob do Bandolim hörbar: Im langsamen Satz "Mighalas de Amor" dominierte die Flöte in wehmütiger Tonlage die zurückgenommene Bassuntermalung. Abwechselnde Soli von Dudu Reis (Cavaquinho) und Reinaldo Boaventura (Pandeiro) schufen ungewohnte Klangfarben. In der Komposition von Rocho "Felluciana" überwog zarte Zurücknahme.