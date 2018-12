Rottweil Leben in Zeiten bitterer Kälte

Rottweil. Eine stimmungsvolle Winter-Stadtführung in Rottweil am Samstag, 8. Dezember, steht unter dem Motto: "Von Kienspan, Eisbein und Wetterzauber". Wie kleidete man sich und wie wohnten die alten Rottweiler in Zeiten bitterer Kälte? Wie brachte man Licht in die dunkle Zeit (mit Vorführung)? Wie bereitete man sich auf Weihnachten vor? Wie entschied das Wetter eine Schlacht im 30-jährigen Krieg? Und wie wurde das Wetter für manche Frauen und Männer zum Verhängnis? Thomas Haßler leitet die eineinhalb- bis zweistündige Führung, die um 15.30 Uhr vor dem Hotel zum Sternen, Untere Hauptstraße beginnt. Die Führung findet bei jedem Wetter statt.