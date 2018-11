Kreis Rottweil. Am 29. November findet der erste Teil der neuen Veranstaltungsreihe der LEADER Aktionsgruppe (LAG) Oberer Neckar "Von der Idee zum erfolgreichen Projekt" ab 18 Uhr im Gasthaus Grüne Au in Sulz-Bergfelden statt. LEADER – Ein Buch mit sieben Siegeln? "Auf den ersten Blick wirkt das Verfahren vielleicht etwas kompliziert. Das kommt unter anderem dadurch zustande, dass in diesem Förderprogramm noch eine qualitative Auswahl durch regionale Akteure vorgeschaltet ist. Das ist jedoch gerade das Besondere an LEADER", sagt Angela Blaes, Geschäftsführerin der LAG. Die Informationsabende bieten die Möglichkeit, sich in lockerer Runde über das Programm zu informieren und im Austausch mit Experten, Berührungsängste abzubauen. Schritt für Schritt durch das Förderverfahren Die Veranstaltungsreihe InformaL - Praxis verläuft parallel zum 7. Projektauswahlverfahren. Die Informationstreffen stehen allen Projektträgern und Interessierten offen. Das Thema der Auftaktveranstaltung befasst sich passend zum aktuellen Projektaufruf, der noch bis zum 10. Januar läuft, mit der Projektbewerbung. Weitere Informationen auf www.leader-oberer-neckar.de/veranstaltungen.