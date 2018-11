Rottweil Leader kann Kunst

Von der Programmerstellung bis zur spartenübergreifenden Vernetzung, von der kulturpädagogischen Aufbereitung bis zur Vernissage – das alles steckt in diesem vielseitigen europäischen Förderprogramm. Ein Informationsabend bietet nun die Gelegenheit, Fragen zu einer möglichen finanziellen Unterstütz-ung zu stellen und sich mit dem Regionalmanagement und Projektträgern auszutauschen.

Der Informationstreff "LEADER – InformaL Kunst und Kultur" findet am Montag, 22. November, ab 18 Uhr im Theatersaal des Kulturzen­trums Kloster in Horb am Neckar statt. Bereits jetzt startet der nächste Aufruf, bei dem Bewerbungen aus Kunst und Kultur gefragt sind. Online-Anmeldung und Informationen auf www.leader-oberer-neckar.de/veranstaltungen.