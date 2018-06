Im Rahmen des Prozesses beim Landgericht Rottweil hat der Angeklagte Drazen D. ausgesagt, die Anschrift bei einem Termin im Jugendamt des Landratsamtes erfahren zu haben. Er habe im Büro hinter der Mitarbeiterin gestanden und ihr über die Schulter direkt auf den Bildschirm geschaut (wir berichteten).

Das Landratsamt Tuttlingen hat festgestellt, dass der Angeklagte zuletzt am 9. März des vergangenen Jahres Kundenkontakt mit dem Sozialamt, nicht aber mit dem Jugendamt hatte. Das Jugendamt hatte allerdings erst nach dem 9. März 2017 Kenntnis von der neuen Adresse der Mutter. Bei dem Termin im Sozialamt handelte es sich laut Pressesprecherin Nadja Seibert um einen üblichen Standardkontakt, bei dem die Lohnbescheinigung und der Mietvertrag zur Berechnung des Unterhalts vorgelegt und eingescannt worden seien.

Der zuständigen Sachbearbeiterin ist dieser mehr als ein Jahr zurückliegende Termin nicht mehr in Erinnerung. Ausgeschlossen werden kann laut Landratsamt, dass der Angeklagte wie von ihm ausgesagt hinter der Mitarbeiterin stand und direkten Einblick auf den Bildschirm nehmen konnte. Dies wäre der Mitarbeiterin nach eigener Aussage auf jeden Fall aufgefallen. Sie hätte in diesem Fall interveniert und könnte sich daran erinnern. Die zum Zeitpunkt des Besuchs im gleichen Büro anwesende Kollegin kann sich ebenfalls nicht an Auffälligkeiten oder Besonderheiten erinnern.