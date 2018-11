Rottweil Land fördert Bau des Katzenhauses mit 150.000 Euro

"Wir fördern die Stadt Rottweil, die für den Tierschutzverein Rottweil einen Antrag auf Tierheimförderung gestellt hatte. Der Tierschutzverein engagiert sich bereits seit 1885 und damit über 130 Jahre im Tierschutz und ist so ein absolutes Vorbild in Sachen nachhaltigen, ehrenamtlichen Engagements. Geplant ist der Neubau eines Katzenhauses. Als Land unterstützen wir hier gerne die Stadt und damit das Tierheim bei der dringend notwendigen Baumaßnahme", so der Minister.

Er betont, dass Tierschutzorganisationen in Baden-Württemberg hervorragende Arbeit bei der Unterbringung von Fundtieren, bei der Beratung von Tierhalterinnen und Tierhaltern sowie in Tierschutzfällen leisten. "Leider ist dabei bei vielen Tierschutzvereinen das Geld knapp, während gleichzeitig in den Tierheimen bauliche Maßnahmen oder Sanierungen ausstehen. Wir stellen daher als Land jährlich 500.000 Euro zur Verfügung, die mit unserer Tierheimförderung den Kommunen beziehungsweise den Tierschutzvereinen im Land zugutekommen", sagte der Minister.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz fördert projektbezogen 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu maximal 150.000 Euro je Projekt.