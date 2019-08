Rottweil Läuft nicht, bei der Müllabfuhr

Ziel der Umstellung der Sammeltouren Ende 2018 und der Einführung einer alternierenden Abfuhr von Restmüll und Biomüll sei gewesen, die Kapazitäten effizienter zu nutzen und das System weniger anfällig für Personalmangel und Fahrzeugausfall zu gestalten. "Diese Umstellungen brachten zu Beginn viele Reklamationen mit sich, da die Fahrer sich zunächst in den neuen Touren zurecht finden mussten. Auch die Sonderabfuhren brachten einige Verwirrungen mit sich. Diese Schwierigkeiten konnten jedoch überwunden werden", sagt Mutz.

Jetzt sei die Firma Alba dabei, die Abfuhrpläne erneut nachzujustieren. "Außerdem werden sämtliche Touren digital erfasst und den Fahrern über ein Navigationssystem zur Verfügung gestellt", so Mutz. Man gehe davon aus, dass die technisch bedingten Fahrzeugausfälle spätestens im neuen Jahr deutlich zurückgehen, da die Alba für die neue Vertragslaufzeit neue Fahrzeuge beschaffen wird.

Die Gelben Säcke

Auch die Abfuhr der Gelben Säcke stellt mancherorts noch ein Ärgernis dar: In der Rottweiler Innenstadt verschandeln die Säcke regelmäßig übers Wochenende das Stadtbild, seit der Abfuhrtag auf den Montag gelegt wurde. An diesem Zustand sind die Bürger jedoch nicht ganz unschuldig, denn die Säcke werden teilweise viel zu früh bereitgelegt. "Ein ärgerliches Problem", sagt Christian Mutz. Alba habe nach den anfänglichen Problemen die Sammeltour so getaktet, dass der Innenstadtbereich erst ab 10 Uhr vormittags abgefahren wird. So hätten die Gewerbebetriebe und Haushalte die Möglichkeit, die Säcke noch am Sammeltag vor der Abfuhr bereit zu legen. Hier sei der Hinweis angebracht, dass die Bereitstellung von Abfällen gemäß Abfallwirtschaftssatzung frühestens am Abend vor der Abfuhr erfolgen darf.

Dennoch gibt es für die Rottweiler Innenstadt eine neue Lösung, verkündet Mutz: "Für 2020 wird die Tour auf Mitte der Woche verlegt." Insgesamt seien Reklamationen auf Einzelfälle zurückgegangen.

Immer wieder wird – erst recht nach stürmischen Nächten – auch die Forderung nach der Einführung der Gelben Tonne laut. Dies steht im Landkreis aber derzeit nicht zur Debatte, sagt der Chef des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft. Ein vierter Müllbehälter auf den Grundstücken erscheine nicht nur in den engen Innenstadtbereichen wenig sinnvoll und werde auch "von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung derzeit offenbar nicht gewünscht".

Das Grüngut-Drama

Die saisonalen Grüngutsammelstellen würden "aktuell weiter optimiert", erklärt Mutz angesichts des Unmuts vieler Bürger. So würden bei einigen Sammelstellen Treppen an den Containern zur Erleichterung der Befüllung aufgestellt, teilweise sollen auch Container mit niedriger Überladehöhe aufgestellt werden. Außerdem werden teilweise die Anlieferungsbereiche durch entsprechende Erweiterung der Einzäunungen vergrößert, stellt er in Aussicht. "Bei all diesen Maßnahmen werden jedoch die jeweils individuellen, örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Sammelstellen berücksichtigt."

Am Standort in Aichhalden, wo die Diskussion gerade besonders hochkocht, werde derzeit an der verbleibenden Sammelstelle in Rötenberg ein weiterer Container aufgestellt und der Anlieferungsbereich durch Erweiterung der Umzäunung vergrößert. Der Beschluss, nur noch eine Sammelstelle in der Gesamtgemeinde zu betreiben, sei so im Kreistag gefasst worden.

Neue Tonnen mit Chip

Nach wie vor ist der Austausch der Mülltonnen (wir berichteten) geplant, der nun voraussichtlich im Zeitraum von Kalenderwoche 43 bis 48, also im Oktober/November erfolgen soll. Eigentlich war geplant, die Zahl der Leerungen per Chip zu erfassen und dementsprechend die Gebührenordnung zu gestalten. Das Ganze hatte sich jedoch als unausgereift erwiesen, das Gebührensystem wird zunächst einmal beibehalten. "Die neuen Behälter werden mit farbigen Deckeln ausgeliefert. Es findet also ein Austausch eins zu eins statt, wobei die neuen Behälter mit dem Transponderchip zur Datenerfassung ausgestattet sein werden", erklärt Mutz. "Diese Daten werden jedoch nur zur Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen erhoben und haben keinen Einfluss auf die Müllgebühren", betont er.

Bei der Tauschaktion werde es eine "enge zeitliche Verzahnung zwischen Auslieferung der Neubehälter, letzter Leerung und Abzug der Altbehälter" geben. Über den genauen Ablauf wird der Eigenbetrieb zu gegebener Zeit informieren. Es bleibt also spannend in Sachen Müll.