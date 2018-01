Rottweil "Lächerlich anmutende Gesten" wirken befremdlich

Rottweil. Ein anonymes Schreiben sorgt derzeit in Narrenkreisen für Diskussionen. Das Thema: Verwässerte und in Vergessenheit geratene Traditionen, befremdliche Entwicklungen rund um eine der hervorstechendsten Rottweiler Figuren, das Benner-Rössle mit seinen Treibern. In einer ganzen Reihe von Briefkästen ist das mehrseitige Werk gelandet, gezeichnet mit "an ›alta‹ Rösslema". Eingeworfen offenbar mitten in der Nacht von einem Mann, der eine dunkle Kapuze übergezogen hatte. So zeigt es das Video aus einer Überwachungskamera.