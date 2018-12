Rottweil Lackendorfer Einsatzabteilung ist gut aufgestellt

Neun Einsätze waren abzuarbeiten, hiervon drei in Lackendorf selbst. Insbesondere bei einem Garagenbrand im Januar konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr größerer Schaden verhindert werden. Mehrfach wurden die Kräfte der Führungsgruppe zu Einsätzen in Dunningen und Seedorf alarmiert. Lobend erwähnte Bauer drei neue Einsatzkräfte, die nach der im Herbst abgeschlossenen Truppmannausbildung Teil 1 zur Verfügung stehen. Insgesamt seien 21 Aktive, darunter eine Frau, in der Einsatzabteilung, drei Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und vier Kameraden in der Alterswehr gelistet. Nicht unerwähnt ließ Bauer die umfangreiche Korrosionsschutzmaßnahmen am Lackendorfer Einsatzfahrzeug und die drei Übungen der Atemschutzgeräteträger sowie das Spineboard-Training im Rahmen der Gesamtwehr.

Kassenverwalter Carsten Stern konnte von einem fast ausgeglichenen Kassenbestand berichten. Für den erkrankten Schriftführer Patrick Geist übernahm der stellvertretende Abteilungskommandant Michael List dessen detaillierten Bericht.

Ortsvorsteher Hermann Hirt dankte den Einsatzkräften für deren hohen Ausbildungsstand und ehrenamtliches Engagement, welches zum Teil mit hohen psychischen, wie auch physischen Belastungen verbunden sei.

Kommandant Volker Hils überbrachte die Grüße der, wie er es nannte, "Schwesterabteilungen", verbunden mit dem Dank für die geleistete Arbeit beim Jubiläumsfest. Aus seiner Vorfreude auf das "Geburtstagsfest" aller Einsatzabteilungen mit Anhang in Lackendorf, machte er keinen Hehl, das sei beileibe nicht selbstverständlich.

Einen Meilenstein nannte er den bevorstehenden Haushaltsplan der Gemeinde Dunningen, in dem Mittel für die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeug 16/12 in Dunningen, Anschaffung neuer Schutzhosen für Atemschutzgeräteträger und die Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfänger dem Gemeinderat zur Beratung vorgeschlagen werden. Zuvor hatten sich Vertreter der Alterswehr, der Vereine und der Kirchengemeinde für die gute Zusammenarbeit bedankt.