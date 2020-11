Kreis Rottweil (cor). Das Glück war schon zum Greifen nah: Vor einiger Zeit haben wir an dieser Stelle über Ron und Hermine berichtet, zwei Geschwister-Kätzchen, die an Ataxie leiden und die ein neues Zuhause suchen. Auf den Aufruf hin hat sich auch tatsächlich eine tolle neue Heimat für die beiden gefunden, berichtet Maria Gutman von der Zweiggruppe Letzgus-Schwarz des Tierschutzvereins Rottweil. "Es war einfach perfekt und die neuen Besitzer total glücklich mit den beiden", erzählt sie. Leider hätten sich andere Mieter in dem Wohnhaus darüber beschwert, dass die Katzen beim Spielen zuviel Radau machen. Auf Druck des Vermieters mussten Ron und Hermine nun schweren Herzens wieder an die Pflegestelle zurückgegeben werden. Maria Gutmann hofft, dass die beiden Ataxie-Kätzchen nun woanders eine neue Chance bekommen. Interessenten können sich bei Maria Gutman unter Telefon 07425/3 28 80 50 melden.