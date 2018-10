Rottweil Kunstraum: Stadt erhöht ihren Beitrag

In den ersten fünf Jahren wurden vom Landkreis und der Stadt jeweils 15 000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt, in den letzten fünf Jahren je 16 500 Euro. Die Kreissparkasse trägt weitere 5000 Euro jährlich bei. Wie Martina Mayr, Leiterin des Dominikanermuseums, darlegte, werden jährlich zwei bis drei Ausstellungen organisiert, um öffentlichen und privaten Sammlungen der Region eine museale Präsentation sowie Einzelausstellungen für bedeutende Künstler der Region zu ermöglichen. Kostensteigerungen hätten allerdings dazu geführt, dass mit dem vorhandenen Budget kaum noch gearbeitet werden kann.

Arved Sassnick (SPD) unterstützte die Erhöhung – fragte allerdings vorsichtig an, ob sich denn auch Kreis und Kreissparkasse diesbezüglich bewegen. Der Landkreis wolle "den selben Beschluss herbeiführen", so Fachbereichsleiter Marco Schaffert. Auch bei der Kreissparkasse habe man vorgefühlt, diese sehe jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bankgewerbe keine Möglichkeit der Erhöhung. Dennoch, so betonte Schaffert, sei man dankbar für deren weitere Unterstützung.