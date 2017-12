Rottweil Kunstbiennale fordert Kreative heraus

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Nun ist es wieder soweit: Die Jugendkunstbiennale geht 2018 in die nunmehr siebte Runde. Kurz und einfach erklärt, bedeutet Jugendkunstbiennale das: Jugendliche Schüler nehmen eine künstlerische Herausforderung an und machen aus einem Bild mittels digitaler Bildbearbeitung ein richtiges Kunstwerk. Häufig bekommen die Fotos durch die Bearbeitung eine ganz neue Aussage. Sie ziehen nicht nur Blicke auf sich, sondern geben auch Denkanstöße, stoßen manches Mal sogar Debatten zu Tabuthemen an oder treffen eine politische Aussage, die ihnen der Künstler gibt.

Warum der Medienprofessor Michael Hoyer, der die Jugendkunstbiennale erschuf, diesen Wettbewerb überhaupt auslobt, liegt auf der Hand: Kreativität im digitalen Zeitalter der Medien ist aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Aus diesem Grunde fördert der siebte digital-künstlerische Wettbewerb in der Region Jugendliche in ihrem künstlerischen Erstreben auf zeitgemäße Weise.

Und dabei gilt: Je kreativer, desto besser. Wer ein Bild möglichst kunstvoll digital bearbeitet und bis zum Anmeldeschluss am Freitag, 18. Mai, einreicht, kann es unter die Gewinner schaffen. Von einer professionellen Jury werden bei der Preisverleihung die 30 besten Kunstwerke ernannt.