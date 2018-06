Rottweil Kunst und Wein: doppelter Genuss

Rottweil. In Rottweil und Umgebung wusste man es längst. Wer es bislang nicht glauben konnte, der kann es nun schwarz auf weiß auf fünf Seiten nachlesen. Die Bacchus-Vinothek in Rottweil gehört zu den besten und wichtigsten in Deutschland. Im deutschsprachigen "Fine"-Weinmagazin (Ausgabe 2/2018), das vierteljährlich erscheint, werden in einer Reihe die bedeutendsten Vinotheken in Deutschland dargestellt. An zweiter Stelle nun die Bacchus-Vinothek von Michael Grimm. Autor Uwe Kauss schreibt, Michael Grimm habe seine Vinothek in fast 25 Jahren zu einer der besten Einkaufsadressen in Deutschland für Spitzenrotweine aus Bordeaux und anderen Anbaugebieten entwickelt.